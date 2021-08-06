جيانا فاروق تدخل التاريخ ببرونزية الكاراتيه بطوكيو.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - دخلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، التاريخ، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام.



جيانا فاروق تدخل التاريخ ببرونزية الكاراتيه بطوكيو

وتنص لوائح منافسات الكاراتيه على أن يحصل اللاعب الخسار في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتيه.

وسطرت جيانا فاروق تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى 4 ميداليات برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية.