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شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تدخل التاريخ ببرونزية الكاراتيه بطوكيو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، التاريخ، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام.
جيانا فاروق تدخل التاريخ ببرونزية الكاراتيه بطوكيو
وتنص لوائح منافسات الكاراتيه على أن يحصل اللاعب الخسار في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتيه.
وسطرت جيانا فاروق تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.
وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى 4 ميداليات برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية.