شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملف إعارة أحمد ريان للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات انتقال أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا لنادي ألتاي أزمير التركي مسألة وقت بعدما شهدت الأيام الماضية إتفاقاً حول جميع التفاصيل تقريباً وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: ما هو عرض التاي إزمير التركي لضم أحمد ياسر ريان؟

ج: العرض التركي جاء للأهلي بشكل رسمي على سبيل الإعارة حيث طلب إزمير ضم مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

س: هل يرغب النادي التركي في شراء اللاعب نهائياً بعد إنتهاء الإعارة؟

ج: إتفاق الاهلي مع ألتاي يقضي بإعارة المهاجم الشاب ويمنح النادي التركي الحق في شرائه نهائياً مقابل 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 ألف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

س: هل أغلق الاهلي باب عودة أحمد ياسر ريان الصيف الجاري؟

ج: لم يُفضل بيتسو موسيماني المدير الفني عودة أحمد ياسر ريان الصيف الجاري وفضل تجديد إعارته لذا وافق على عرض نادي التاي الذي عاد للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً.



س: ماذا عن موقف سيراميكا من الصفقة؟

ج: معتز البطاوي المدير الرياضى لفريق سيراميكا قال إن إدارة النادى الأهلى لم تتواصل معهم بشأن قطع إعارة اللاعب من أجل الرحيل للإعارة في الدورى التركى خلال الأيام القادمة.

أكد المدير الرياضى لسيراميكا أن أحمد ياسر ريان لم يبلغهم بإعارته إلى الدوري التركى حتى هذه اللحظة ورحيله عن الفريق، مؤكدا أن اللاعب لديه عقد معهم موضحا أن الفريق يركز في الفترة الحالية على مواجهة الأهلى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن مؤجلات الجولة 23 من الدورى.