شكرا لقرائتكم خبر عن البطل المصرى كيشو يصل مطار القاهرة بعد فوزه بالبرونزية فى الأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار القاهرة، قبل قليل، اللاعب المصرى محمد إبراهيم كيشو، الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قادما على متن الرحلة رقم 582 لوفتاهانزا.

وكان فى استقبال كيشو فى مطار القاهرة، فور وصوله نورا فتحى عبد السلام من إدارة المراسم والبروتوكول بشركة ميناء القاهرة الجوى، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وفريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى، وتم الاحتفاء بوصول البطل الأولمبى داخل صالة المطار فور وصوله قادما من طوكيو.

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسى " أرتيم سوركوف".

وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز فى النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتى تنص على فوز المصارع الذى يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.