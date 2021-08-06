شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تعتذر لمدربها بعد تتويجها بالبرونزية: أنا آسفة كان نفسى أجيب الدهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت البطلة جيانا فاروق، لاعبة الكاراتية المتوجة بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020، وهى تعتذر لمدربها محمد عبد الرجال جودة، بعد خسارتها أمام البطلة الصينية فى الدور نصف النهائى باختيار الحكام.

وقالت جيانا فى الفيديو، الذى ذهبت فيه إلى مدربها عبد الرجال: "آنا آسفة.. كان نفسى أجيبلك دهب".

وتوجت البطلة جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم ، بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، لكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.

وتنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخسار فى مباراة الدور قبل النهائى على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية فى دورة ألعاب أولمبية فى منافسات الكاراتية.

وسطرت جيانا فاروق تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية وعربية وإفريقية، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتية.