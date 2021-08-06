شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عمر عصر يكشف سر جملة "أجمد يا عمر" ويؤكد: رئيس الاتحاد الدولي كرمه بهدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماجد عاشور مدرب منتخب مصر لتنس الطاولة، عن كواليس الإنجاز التاريخي الذي حققه البطل المصري عمر عصر، والذي احتل المركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020، بعد صعوده إلى ربع النهائي كأول لاعب مصري وعربي يصل إلى تلك المنافسات.

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": "اجمد يا عمر" كانت جملة تحفيز كبيرة لعمر عصر، وكان يحفز نفسه دائماً في المباريات بهذه الجملة، وخلال مباراة عمر في دور الـ 16، كان كل منتخب اليد يتابع المباراة ويشجع، وشاهدت فرحتهم بعد فوز عمر.

أضاف: فرحت كثيراً بتأهل عمر لربع النهائي كأنه حصد ميدالية، خاصة أن في تلك الفترة كان هناك تراجع في نتائج البعثة المصرية وكان هو مصدر الفرحة الوحيد، وخلقنا حالة رائعة وإيجابية بين البعثة.

واصل: عمر لم يحصد ميدالية لكنه حقق إنجاز ولذلك حرص رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة على تكريمه واختاره للتواجد إلى جواره في المقصورة الرئيسية، وعمر عايش في ألمانيا وطلب من زوجته معلومات عن رئيس الاتحاد، ففتح معه حوار خلال متابعة المباريات عن بداية رئيس الاتحاد في لعبة السلاح.

واختتم: البعثة المصرية منحت عمر هدية لتقديمها لرئيس الاتحاد وقام بتقديمها له، وفي المقابل قام رئيس الاتحاد بإهداء عمر ساعة.