"مبلغ مالي وراتب مدى الحياة".. مكافأة جيانا فاروق بعد البرونزية التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تُوجت البطلة المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية لمنافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة مباراة الدور نصف النهائي.

وخسرت جيانا مباراة نصف النهائي أمام البطلة الصينية يين شياويان، بعد اختيار الحكام بطلة الصين بالترجيح.

ووفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة، من المقرر أن تحصل جيانا على مكافأة مالية قدرها 500 ألف جنيه بعد حصولها على الميدالية البرونزية.

وتنص اللائحة أيضا على حصول جيانا على راتب "مدى الحياة" وقدره 2000 جنيه شهريا من الوزارة بعد حصوله على تلك الميدالية.

وقال مصدر في تصريحات سابقة ليلا كورة، أن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال اصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري "مدى الحياة" 108 شخص، بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية، و94 (بطل وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.

وباتت ميدالية جيانا فاروق هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الكاراتيه، التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا، لتصبح أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية.

يُذكر أن الميدالية التي حصدتها جيانا أصبحت الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد أبطال مصر في التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وبطل مصر في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البرونزية.