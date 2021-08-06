10 معلومات عن جيانا فاروق صاحبة الميدالية التاريخية لمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فازت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم اليوم الجمعة ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وخسرت فاروق أمام الصينية تشياويان ين في الدور قبل النهائي، بعد اختيار الحكام بطلة الصين بالترجيح.

وصعدت فاروق للمربع الذهبي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وهزيمة وحيدة.

وأصبحت صاحبة الـ26 عامًا أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية.

ونستعرض في السطور التالية 10 معلومات عن جيانا فاروق بعد الميدالية التاريخية التي حققتها لمصر:

- جيانا محمد فاروق لطفي (مواليد 10 ديسمبر 1994) لاعبة كاراتيه مصرية، تمثل مصر والنادي الأهلي.

- حصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014.

- فازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016.

- تُوجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015، وألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013.

- بدأت جيانا رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات بالصدفة، كانت تتدرب في السباحة، وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه.

- استهلت مشوارها في كوميتيه الكاراتيه تحت عشر سنوات مع النادي الأهلي ونجحت في الفوز بالمركز الأول على مستوى القاهرة وعلى مستوى الجمهورية.

- درست جيانا في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- خاضت جيانا فاروق 4 معسكرات استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تواجدت لعبة الكاراتيه في الأولمبياد لأول مرة تاريخيًا.

- تتخذ جيانا فاروق طبيب الأسنان مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي وبطل العالم للكاراتيه سابقا، مثلًا أعلى لها في اللعبة.

- ضمنت جيانا فاروق أول ميدالية لمصر في لعبة الكاراتيه بعد حصد برونزية أولمبياد طوكيو.