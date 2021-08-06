كلمات مؤثرة من جيانا فاروق بعد برونزية طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

اعتذرت المصرية جيانا فاروق لمدربها بعد خسارة المباراة الأخيرة لها والتي مكنتها من تحقيق الميدالية البرونزية التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية.

تُوجت البطلة المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية لمنافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة مباراة الدور نصف النهائي.

وعقب نهاية المباراة توجهت جيانا للمدرب وقالت " أنا آسفة، كان نفسي أجيب دهب."

يُذكر أن الميدالية التي حصدتها جيانا أصبحت الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد أبطال مصر في التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وبطل مصر في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البرونزية.