جيانا فاروق تخسر نصف نهائي الكاراتيه وتحصد برونزية جديدة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوجت البطلة المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية لمنافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة مباراة الدور نصف النهائي.

وخسرت جيانا مباراة نصف النهائي أمام البطلة الصينية يين شياويان، بعد اختيار الحكام بطلة الصين بالترجيح.

وضمنت الخسارة في نصف النهائي حصول جيانا فاروق على الميدالية البرونزية مباشرةً دون لعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفقا لقواعد المنافسة.

وصعدت فاروق للمربع الذهبي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

وحققت النجمة المصرية ثلاثة انتصارات على التوالي في أول ثلاث جولات بعدما فازت في بداية مشوارها على نظيرتها البيروفية ألكسندرا جراندي بنتيجة (2-0)، قبل أن تفوز على بطلة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة (2-1)، والمغربية ابتسام ساديني (5-0)، ثم خسرت أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش.

وباتت ميدالية جيانا فاروق هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الكاراتيه، التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا، لتصبح أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية.

يُذكر أن الميدالية التي حصدتها جيانا أصبحت الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد أبطال مصر في: التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وبطل مصر في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البرونزية.