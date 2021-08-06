لابورتا يرفض الاتهامات ويكشف السبب الحقيقي لرحيل ميسي عن برشلونة

خرج رئيس نادي برشلونة الإسباني “خوان لابورتا“، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، وكشف السبب الحقيقي لفشل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن ثم رحيله عن الفريق الكتالوني.

ورفض لابورتا الاتهامات الموجهة من قبل جماهير برشلونة تجاه إدارة الفريق والتي طالت ليونيل ميسي ايضًا، بخصوص التقصير والمماطلة في مسألة إبقاء الأسطورة الأرجنتينية داخل ملعب الكامب نو لموسمين على الأقل.

وقال لابورتا: “أردنا استمرار ليونيل ميسي في برشلونة بكل تأكيد، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، ولكن بَاءت كل المحاولات لإنجاز التجديد بالفشل بسبب المعوقات المالية”.

وتابع: “تتمثل المعوقات المالية في قانون اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب التي تحدده رابطة الدوري الإسباني، وصلنا إلى لحظة قلنا فيها هذا كافٍ لا يمكن أن نواصل”.

وأضاف: “ميسي لديه إرث كبير في برشلونة وصنع التاريخ هنا، إنه اللاعب الأكثر نجاحًا، بالتأكيد إنه الأفضل في التاريخ، لاعب مرجعي في أفضل حقبة في تاريخ هذا النادي، ولكن هناك حقبة جديدة بدأت الآن”.

لابورتا يرفض الآمال الكاذبة

وقضى لابورتا على احتمالية بقاء ميسي في برشلونة بشكلٍ كامل: “رابطة الدوري الإسباني وضعت حدود واضحة لسقف الرواتب، ولذلك لا أريد أن أعطي آمالاً كاذبة”.

ودافع لابورتا عن ليونيل ميسي، وأكد أنه أظهر حبه وعشقه للنادي الكتالوني اثناء مفاوضات تجديد عقده.

وأكمل: “ميسي سهل الأمور علينا في المفاوضات، وحاولنا أن نصل لحل مسألة الرابطة الإسبانية على مدار شهرين، ولكن فشلنا”.

وتابع: “حاولنا أن نقسم الدفع على خمس سنوات ليتوافق ذلك مع قانون اللعب النظيف، ولكن رابطة الدوري الإسباني وضعت هذه القواعد وقالت لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة على بقية الأندية لذا لا يمكنها أن تطبق في برشلونة”.

واختتم: “رابطة الدوري الإسباني عرضوا علينا موضوع صندوق الاستثمار، ولكن هذا سيؤثر على مداخيل الحقوق التلفزيونية وسيؤثر على النادي لـ50 عامًا قادمة، وهي مخاطرة كبيرة”.