بعد الانفصال التاريخي.. ما هي الوجهات المحتملة لـ ميسي بعد الرحيل عن برشلونة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الخميس، في بيان رسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "تغريدة" جاء فيها: "ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي. على الرغم من الاتفاق بين الطرفين، لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على العقد بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف برشلونة في تغريدته: "يتقدم النادي بخالص الشكر لميسي على كل ما قدمه للنادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وانتهى عقد "البرغوث" الأرجنتيني مع برشلونة في الـ 30 من يونيو الماضي، ليصبح لاعباً حراً منذ ذلك الحين.

ونستعرض لكم أبرز الوجهات المحتملة لليونيل ميسي بعد انتهاء مشواره مع برشلونة.

مانشستر سيتي

في صيف عام 2020، كان ميسي قريباً من الانضمام إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث طلب من النادي الاستفادة ببند في عقده يتيح له المغادرة مجانا، وتجنبا للدخول في معارك قضائية، فضّل ليو الاستمرار حتى نهاية مدة العقد.

ويتصدر السيتي قائمة الوجهات المحتملة للنجم الأرجنتيني، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن النادي الإنجليزي لم يعد راغباً في ضمه.

ويملك مانشستر سيتي عدة عوامل جاذبة لميسي، أهمها المدير الفني بيب جوارديولا، الذي تربطه به علاقة قوية منذ أن كان مدرباً له في برشلونة (2008-2012)، بالإضافة إلى المشروع الرياضي الناجح للفريق السماوي.

كما أن السيتي هو أحد الأندية الأوروبية القليلة التي تملك القدرة المالية على تلبية مطالب ميسي، خاصة أن التعاقد معه سيتم مجاناً ولن يكلف خزينة النادي أي أموال.

باريس سان جيرمان

وارتبط إسم ميسي بباريس سان جيرمان العام الماضي، ولا يزال النادي الباريسي وجهة محتملة للنجم الأرجنتيني هذا الصيف أيضاً.

ويسعى النادي الباريسي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بأي طريقة ممكنة، ويرى أن وجود لاعبين ذوي خبرة وقيمة كبيرة سيسهل له تلك المهمة، خاصة بعد وصوله إلى نهائي نسخة 2019-2020، الذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويحلم باريس سان جيرمان بضم ميسي في صفقة مجانية، بعد أقل من شهرين من التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، إذ يرى النادي الباريسي وجود الثنائي في صفوف الفريق سيقربه أكثر من لقب دوري أبطال أوروبا.

ويتزامن رحيل ميسي عن برشلونة مع اقتراب كيليان مبابي من مغادرة باريس إلى ريال مدريد، وهو ما قد يجعل سان جيرمان يتشبث أكثر بالتعاقد مع ليونيل.

إنتر ميامي

كذلك يعد الدوري الأمريكي وجهة مميزة للعديد من نجوم كرة القدم البارزين لكي يتمكنوا من جني مبالغ كبيرة من المال قبل اعتزالهم.

وارتبط إسم ميسي بالرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملك ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية حصة فيه.

وفي يونيو الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن ميسي دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي إنتر ميامي بخصوص الانضمام للفريق في الفترة المقبلة.

ولفتت تقارير إسبانية إلى أن ميسي كان يرغب في الرحيل إلى إنتر ميامي لاحقاً حتى لو جدد عقده مع برشلونة.

ويسعى إنتر ميامي لتكوين فريق خرافي يضم عدداً من نجوم كرة القدم على رأسهم كريستيانو رونالدو وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان بجانب ميسي، على أن يتولى زين الدين زيدان تدريبهم.

نيولز أولد بويز

انضم ليونيل ميسي إلى برشلونة في عام 2000 قادماً من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ومن المتوقع أن يقرر ليو إنهاء مسيرته الاحترافية في نادي طفولته.

وفي ارس الماضي، صرح مونو بورجوس، مدرب نيولز أولد بويز، بأنه واثق في انضمام ميسي لصفوف الفريق، كما فعل الأسطورة الراحل دييجو مارادونا قبيل اعتزاله.