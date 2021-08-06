بعد واقعة «فتاة فندق الإقامة».. اتحاد الكرة يحرم عبد الرحمن مجدى من مكافأة التأهل لربع نهائى الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، استقرارها على عدم صرف مكافأة تأهل المنتخب الاولمبى لربع نهائى أولمبياد طوكيو، لصالح لاعب الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى، بعد أزمته الأخيرة مع إحدى العاملات بفندق الإقامة فى مدينة سابورو اليابانية.

كما استقرت اللجنة على إيقاف اللاعب محليا لنهاية الموسم وعدم مشاركته مع الإسماعيلى حتى انتهاء مسابقة الدورى العام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن السبب في الإعلان عن واقعة عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي مع إحدى العاملات بطوكيو خلال تواجد اللاعب مع منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في الاوليمبياد يرجع إلى التخوف من صدور عقوبة من اللجنة الاوليمبية الدولية والإعلان عنها وهو ما جعل مسئولو الاتحاد يعلنون عن تفاصيل الواقعة التي حدثت في اليابان .

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك تخوف بصدور عقوبة ضد اللاعب تصل الي منعه من دخول طوكيو وتوقيع غرامة مالية عليه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة كالتالي : "في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة" .

و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد.