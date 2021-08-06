أولمبياد طوكيو- سلة: سيدات الولايات المتحدة إلى النهائي السابع توالياً

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Saitama (اليابان): من دون عناء، اقترب سيدات الولايات المتحدة من لقب سابع تواليًا في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بتغلبهنّ على صربيا 79-59 في الدور نصف النهائي لدورة طوكيو.

سجّلت بريتني غرينر 15 نقطة هي الأعلى في اللّقاء وأضافت 12 متابعة، لتساهم في بلوغ الفريق الأميركي مباراة القمّة للمرّة التاسعة في 12 نسخة منذ إدارج سلّة السيدات في البرنامج الأولمبي في مونتريال 1976.

تقدّم الفريق الأميركي 41-23 مع نهاية الشوط الأوّل محكمًا سيطرته على المباراة ليلاقي في النهائي اليابان أو فرنسا حاملة فضيّة 2012 اللّتين تلتقيان لاحقًا.

أضافت تشلسي غراي 14 نقطة وبريانا ستويرت 12 للولايات المتحدّة فيما كانت إيفون أندرسن الأفضل من جانب صربيا مع 15.

فيما اكتفت صونيا فاسيتش أفضل لاعبة في بطولة أوروبا هذا العام بأربع نقاط، ثلاث متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وكانت صربيا بطلة أوروبا وحاملة برونزية ريو 2016، تدرك أنّ المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق المتوَّج بالذهب ثماني مرّات في الدورات التسع الأخيرة.

حقّقت الولايات المتحدة انتصارها الـ54 تواليًا في الأولمبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بالميداليّة البرونزيّة عام 1992 قبل أن تحقّق ست ميداليّات ذهبيّة متتالية وخمسة انتصارات في طوكيو حتى الآن.