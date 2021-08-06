شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جيانا فاروق: تعرضنا للظلم وكنا نستحق التأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الرجال جودة مدرب جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والمتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو، أن اللاعبة تعرضت للظلم في مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعبة الصين وكانت تستحق الفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل .

أضاف عبد الرجال فى تصريحات صحفية أن قرارات التحكيم في الترجيح كانت غريبة وغير متوقعة وكانت جيانا الأحق بالوصول للنهائي وكل من يعلم قواعد الكاراتيه، يعلم ما حدث من قرارات غريبة في نهاية المباراة.

وأعرب عن شكره لجيانا فاروق وكل من دعمها وأن الميدالية البرونزية ميدالية غالية لكل المصريين خاصة وأن جيانا أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تحقق هذا الانجاز بتحقيق ميدالية في الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية.