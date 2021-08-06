شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد إمكانية الدفع بالونش أمام المحلة فى تدريبات الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مدى إمكانية الدفع بمحمود حمدى الونش مدافع الفريق فى التشكيل الأساسى لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء غد، السبت، وفقًا لمدى جاهزيته فى مران اليوم الجمعة، المقرر إقامته فى تمام الساعة الخامسة، بعد مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى النسخة الجارية من أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك منذ مساء الثلاثاء الماضى.

وحرص كارتيرون خلال غياب الونش، على تجهيز الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى لقيادة خط دفاع الزمالك، إلا إنه سيحسم قراره فى هذه المسألة بشكل نهائى وفقا لحالة الثلاثى فى التدريبات اليوم، حيث يعد الونش من العناصر الأساسية التى لم تخرج من تشكيلة كارتيرون منذ عودته لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، إلا إن مشاركته ستتوقف فى التشكيل الأساسى أمام المحلة تعد فرصه بها ضئيلة لحاجته إلى الراحة بعد المشاركات المتتالية مع الفريق والمنتخب الأول والمنتخب الأولمبى لذا قد يفضل كارتيرون بقائه على مقاعد البدلاء وهو ما سيحسمه وفقًا للمران.

ويختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة غزل المحلة، فى بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدرها حاليًا الأهلى بالتفوق على الزمالك فى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أيضًا حيث يمتلك القطبين 61 نقطة بعد خوضهما 27 مباراة، وحرص كارتيرون خلال مران الأمس الذى أقيم فى الخامسة مساءً، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز فقط فى مباريات الفريق وحصد الثلاث نقاط فى كل لقاء بغض النظر عن نتائج الأهلى فى المسابقة.

ومن المقرر، أن يطبق كارتيرون خطة المباراة فى مران الليلة حيث سيقوم بإجراء تقسيمة بالتشكيلة الأساسية التى سيدفع بها فى المباراة مع البدلاء من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها باللقاء إلى جانب زيادة معدل الانسجام بين العناصر الأساسية بعد فترة طويلة من الراحة دون خوض مباريات رسمية والتى استغلها الفريق فى خوض عدة وديات بالمعسكر الحالى فى برج العرب لتجهيز اللاعبين لموقعة المحلة.