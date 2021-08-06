شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي التايكوندو والمصارعة والكاراتية يرفعون راية مصر بميداليات طوكيو .. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر نجوم مصر في الأولمبياد تاريخاً مشرفاً بعدما نجحوا في حصد 4 ميداليات برونزية، حيث افتتحت البطلة المصرية هداية ملاك لاعبة التايكوندو، طريق النصر والتتويج بالميداليات، عندما حصدت الميدالية البرونزية، لتكون ثاني ميدالية برونزية تحصدها البطلة المصرية على التوالي، خلال أولمبياد ريودي جانيرو ثم طوكيو.

وأضاف سيف عيسى بطل التايكوندو، الميدالية الثانية، والأولى له في الأولمبياد متفوقاً على منافسيه رغم الإصابة الصعبة التي تعرض لها قبل بداية الأولمبياد في الرباط الصليبي.

كما حصد البطل محمد إبراهيم كيشو، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم.

وحققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخاسر في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى 4 ميداليات برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية.