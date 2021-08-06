شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد وليد لاعبة سلة سموحة: هوايتى أكل السمك وبحب هنا الزاهد وعمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "شهد وليد" لاعبة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب أكل الأسماك

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

للاسف مش بعرف أطبخ او مجربتش



شهدوليد

من نجمك المفضل ؟

ستيفن كيرى هو نجمى المفضل

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مش عارفه بس أكيد كنت هكون حاجة متعلقة بالباسكيت عشان أنا مش متخيلة حياتي بدون الباسكيت ، ولو خارج الرياضة هيكون ليها علاقة بالديكور أو الهندسة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

لما بتعاكس أكيد مش برد وأتجاهل الموضوع

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هنا الزاهد



اللاعبة مع اسرتها

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب الملابس السبورتس أكتر طبعا والكاجوال بردو

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

أكيد رياضى أفضل



مع اصدقاءها

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لأ اكيد مش هسيب الرياضة إن شاء الله