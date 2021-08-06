شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..جيانا فاروق تتوج ببرونزية الكاراتيه وتفقد فرصة الذهب بقرار تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم ، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو ، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.

حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخسار في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.

وسطرت جيانا فاروق تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه ، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية و عربية وأفريقية ، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتيه .



مباراة جيانا فاروق أمام البطلة الصينية

وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.