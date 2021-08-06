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شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..جيانا فاروق تتوج ببرونزية الكاراتيه وتفقد فرصة الذهب بقرار تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم ، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو ، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.
حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخسار في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.
وسطرت جيانا فاروق تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه ، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية و عربية وأفريقية ، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتيه .
مباراة جيانا فاروق أمام البطلة الصينية
وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.