شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الشريف تتأهل لنصف نهائي بطولة وينرز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس، إلى الدور نصف النهائي ببطولة وينرز المفتوحة المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية، بعد فوزها اليوم على اللاعبة كريتستينا كوكوفا بمجموعتين مقابل لا شيء وجاءت نتيجة المجموعتين كالتالي: 6-3 ، 6-1.

وحققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد لكنها لم توفق في الدور الأول.