شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حسين السيد مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف حسين السيد لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة في تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الرابع، أما الإسماعيلي فقد ارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأحرز الأهداف في المباراة، محمد فاروق وعلي جبر لفريق بيراميدز، والتونسي فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب للدراويش.