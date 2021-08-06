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أولمبياد طوكيو ..تأخر انطلاق منافسات جيانا فاروق 45 دقيقة

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القاهرة - سامية سيد - تأجل انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للكاراتية كوميتيه سيدات وزن 61 كجم  ، و التى تنافس فيها جيانا فاروق لاعبة المنتخب ، ومنافسات رجال 75 كجم لمدة 45 دقيقة بسبب إقامة منافسات الدور قبل نهائي والنهائي  رجال لمنافسات الكاتا .

و تأخر انطلاق منافسات الكاتا عن موعدها وتم تأجيل باقي المنافسات لمدة 45 دقيقة. ، وبالتالى تأجيل المنافسات التالية لها ومن بينها كوميتيه سيدات .

 

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعبة الصين خلال دقائق .

 

حققت جيانا فاروق الميدالية بعد الفوز في المباريات التي تم خوضها في البطولة حيث فازت على كلا من لاعبة بيرو  2/0 ،  ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا  2/1  ، ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب 5/0 ، وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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