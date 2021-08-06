شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..تأخر انطلاق منافسات جيانا فاروق 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للكاراتية كوميتيه سيدات وزن 61 كجم ، و التى تنافس فيها جيانا فاروق لاعبة المنتخب ، ومنافسات رجال 75 كجم لمدة 45 دقيقة بسبب إقامة منافسات الدور قبل نهائي والنهائي رجال لمنافسات الكاتا .

و تأخر انطلاق منافسات الكاتا عن موعدها وتم تأجيل باقي المنافسات لمدة 45 دقيقة. ، وبالتالى تأجيل المنافسات التالية لها ومن بينها كوميتيه سيدات .

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعبة الصين خلال دقائق .

حققت جيانا فاروق الميدالية بعد الفوز في المباريات التي تم خوضها في البطولة حيث فازت على كلا من لاعبة بيرو 2/0 ، ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا 2/1 ، ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب 5/0 ، وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة