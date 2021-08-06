شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. عبد الله ممدوح يفوز على لاعب أوكرانيا ويودع منافسات الكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عبدالله ممدوح لاعب منتخب مصر للكاراتيه على لاعب أوكرانيا ستانيسلاف هارونا بنتيجة 4-1 في رابع مواجهات المجموعة لمنافسات وزن 75 كجم فردي الكوميتيه رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ولكنه لن يتأهل للدور قبل النهائي بعد الخسارة من لاعب المجر ومن لاعب اليابان ومن لاعب أمريكا.

وأكد محمد عبدالرحمن مدرب منتخب مصر للكاراتيه أن حالة اللاعب جيدة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة لاعب اليابان والتي تعرض خلالها لإغمائه بسيطه وتوقف المباراة.

وأشار محمد عبدالرحمن أن عبدالله ممدوح قدم أداء جيد في المباريات الأربع التي خاضها وكان قريب من الفوز بجميع المباريات وهو لاعب جيد وقدم أداء مميز أشكره عليه ومازال لديه مستقبل لأنه لاعب صغير السن وأصغر المشاركين في المجموعة.