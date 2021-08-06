شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. عبدالله ممدوح يخسر أمام لاعب أمريكا ويفقد فرص التأهل لنصف نهائي الكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبدالله ممدوح لاعب منتخب مصر للكاراتيه يخسر من لاعب أمريكا توماس سكوت بنتيجة 7 -6 في ثالث مواجهات المجموعة لمنافسات وزن 75 كجم فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الخسارة من لاعب المجر ولاعب اليابان ويفقد فرصة التأهل للدور قبل النهائي .

كان عبد الله ممدوح لاعب منتخب الكاراتيه قد خسر فى ثانى مبارياته فى الدورة أمام لاعب اليابان ين نيشمورا بنتيجة 8 /7 ، بالإضافة إلى خسارته أيضا أمام لاعب المجر كارولى هارسباتكى بأسبقية تحقيق النقاط بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2 فى أول مباريات المجموعة الأولى لمنافسات وزن 75 كجم فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

استطاعت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه أن تضمن ميدالية لمصر، في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد نجاحها في الوصول إلى الدور نصف النهائي من منافسات 61 كجم.

وتأتى الميدالية التي ضمنتها جيانا لمصر، بعد تأهلها لنصف النهائي حيث تخوض مباراة أمام لاعبة الصين بعد قليل، وحال الفوز تنافس على الذهب أو الفضة، وحا الخسارة تحصل علي الميدالية البرونزية.