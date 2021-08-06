شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..مدرب الأهلي يكشف نصيحة نجم الزمالك قبل ضم أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

علاء ميهوب، نجم الأهلي الأهلي روى كواليس التعاقد مع المغربي وليد آزارو مهاجم الأحمر السابق ونادي الإتفاق السعودي حالياً ، موضحاً أنه كان مُتحمس للغاية لضم أزارو للأهلي بعدما شاهده على الطبيعة في إحدى مباريات الدوري المغربي.

وتابع علاء ميهوب في تصريحات تلفزيونية سابقة: كنت عضواً في اللجنة الفنية بالأهلي وطلب مني حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي التعاقد مع مهاجم جيد.

وواصل ميهوب: عرض عليّ أحد وكلاء اللاعبين ضم وليد أزارو وتابعته بشكل جيد وتواصلت مع البدري وقال لي الأخير ، وقتها: "لقيت اللي بدور عليه في أزارو".

وأضاف: "سافرت إلى المغرب لمشاهدة اللاعب على أرض الواقع، ومن ثم التعاقد معه، وسألت طارق مصطفى، نجم الزمالك المعتزل عنه والذي سبق له خوض تجربة تدريبية في المغرب ، وأخبرني بأنه رشحه بجانب ماليك إيفونا، لاعب الأحمر السابق للأبيض".