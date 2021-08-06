جيانا فاروق تحلم بالذهب فى أولمبياد طوكيو.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تواجه جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، لاعبة الصين المصنفة الأولى عالمياً في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

واستطاعت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، أن تضمن ميدالية لمصر، في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد نجاحها في الوصول إلى الدور نصف النهائي من منافسات 61 كجم.

وتأتى الميدالية التي ضمنتها جيانا لمصر، بعد تأهلها لنصف النهائي حيث تخوض مباراة أمام لاعبة الصين بعد قليل، وحال الفوز تنافس على الذهب أو الفضة، وحال الخسارة تحصل على الميدالية البرونزية.



جيانا فاروق تحلم بالذهب فى أولمبياد طوكيو



إنجازات جيانا فاروق

جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث أنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028.

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.