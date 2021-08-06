الأولمبياد لمصراوي: عبد الرحمن مجدي تصرف بطريقة غير مناسبة.. نستعرض إجراءات إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد المكتب الإعلامي في أولمبياد طوكيو 2020 على استسفار من جانب الخليج 365 بشأن الدولي الأولمبي المصري عبد الرحمن مجدي جناح النادي الإسماعيلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا فور عودة بعثة فريق الكرة إلى الأرض المصرية أعلن فيه إيقاف عبد الرحمن مجدي بداعي الإساءاة لإحدى العاملات في إحدى فنادق طوكيو (طالع من هنا)

وهو الأمر الذي نفاه اللاعب جملة وأكد ترحيبه بإجراء أي تحقيقات من أجل كشف الحقائق بل طالب بسرعة إجراء هذه التحقيقات (طالع من هنا)

وتوجه الخليج 365 للاستفسار من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حول الواقعة وجاء الرد كالتالي: "في يوم 25 يوليو، أولمبياد طوكيو 2020 تسلموا تقرير بشأن الرياضي محل الاستسفار وأنه تصرف بسوء تجاه إحدى العاملات في الفندق ونحن على الفور فتحنا تحقيق مع اللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن."

وجاء أيضا في الرد الرسمي: "اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت تقريرًا تضمن اعتذارا وعلى الفور جردوا الرياضي من حق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وعليه فإنه لم يشارك في أي أحداث، طوكيو 2020 تدرس الإجراءات الإضافية والتي قد تكون مناسبة، ونظرًا لطبيعة الحادث نود الامتناع عن تقديم أي تفاصيل أخرى."