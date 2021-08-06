قنبلة ودراما.. أغلفة الصحف الإسبانية عن رحيل ميسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرضت صدمة الإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة الإسباني سيطرتها على الصفحات الأولى للصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة.

وكان برشلونة أعلن مساء أمس الخميس رحيل ميسي، وذكر في بيان رسمي أن النادي واللاعب كانا يرغبان في تجديد العقد، لكن يبدو أن ضوابط سقف الرواتب حالت دون إتمام صفقة التجديد.

وفي إطار محاولة الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، لم يكن أمام برشلونة خيارا سوى الاستغناء عن قائد الفريق ونجمه الأول.

وأبدت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة صدمة ودهشة إزاء رحيل ميسي، مع التركيز على كم إنجازاته مع الفريق الكتالوني.

وجاءت أغلفة الصحف الإسبانية كالتالي:

صحيفة ماركا

نشرت صحيفة "ماركا"، ومقرها في العاصمة مدريد، عنوانا ذكرت فيه "برشلونة ترك ميسي يهرب"، وأضافت في عنوان فرعي إن النادي فقد "أعظم لاعب في تاريخه".

صحيفة موندو ديبورتيفو

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنوانا حمل كلمات "قنبلة! ميسي سيرحل!"، واشارت إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو المرشح الأوفر حظا في أي صراع على ضم النجم البالغ من العمر 34 عاما.

ونشرت "موندو ديبورتيفو" صورة لميسي على ملعب "كامب نو" وهو يستعد لتنفيذ ضربة حرة لبرشلونة، معلقة أن هذا المشهد قد لا يتكرر مجددا.

صحيفة آس

نشرت صحيفة "آس" صورة لميسي على صفحتها الأولى وهو يحدق للكاميرا، وعلقت بعبارة :"إنه لن يبقى"، وأضافت :"برشلونة يعلن أن ميسي لن يجدد ويلوم رابطة الدوري الإسباني."

ولدى إعلانه عن رحيل ميسي أمس، تحدث برشلونة عن "عقبات مالية وهيكلية" تمنع النادي واللاعب من استمرار شراكتهما.

وسجل ميسي ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في السابعة عشر من عمره، وتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات، وقد ساعد برشلونة في التتويج بلقب الدوري الاسباني عشر مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

صحيفة سبورت

نشرت صحيفة "سبورت" عنوانا مبسطا ذكرت فيه "دراما. ميسي يغادر" وذلك مع خلفية سوداء قاتمة وصورة لميسي بوجه متأمل.

صحيفة إل بريوديكو دي كتالونيا

نشرت صحيفة "إل بريوديكو دي كتالونيا" خلفية سوداء وعنوان يحمل كلمة "لا يُصدق".

ونشرت الصحيفة صورة لميسي والكرة أمام قدمه وظهره للكاميرا، في إشارة إلى رحيله المحزن عن النادي الوحيد الذي لعب له في مسيرته الاحترافية.

وأضافت الصحيفة في صفحتها الأولى: "برشلونة يعلن فجأة أن ميسي سيرحل ويلقي باللوم على الدوري الإسباني."