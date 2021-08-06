جيانا فاروق تحمل علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وق5الت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي إنها قرارها جاء نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

ودخلت جيانا فاروق تاريخ المشاركة المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ الكاراتية حيث أصبحت أنها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية الغير مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية.

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي اليوم من أجل المنافسة على التأهل للنهائي ولكنها ضمنت ميدالية حيث أن لوائح المنظمة للكاراتية تنص على عدم وجود مباراة لتحديد الميدالية البرونزية ويحصل الخاسران في قبل النهائي على الميدالية البرونزية.

وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبوالقاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.