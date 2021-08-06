شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. 4 أهداف و14 "أسيست" تُعيد محمد أوناجم إلى الزمالك مُجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك المُعار إلى فريق الوداد البيضاوى المغربى، قريبًا من العودة إلى صفوف قلعة ميت عقبة مرة مُجددًا بعدما تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بعودة اللاعب عقب انتهاء إعارته إلى الفريق المغربى، لذا أغلق أوناجم ملف العروض الخليجية التى وصلت إليه من بعض الوسطاء فى الفترة الأخيرة وتحديدا من الدورى السعودى والقطرى، بعد إخطاره برغبة فى استعادة جهوده بالموسم الجديد.

شارك محمد أوناجم مع الزمالك قبل إعارته فى 43 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى، وحصل على 3 إنذارات، فيما توج بثلاث بطولات هى السوبر المصرى والسوبر الإفريقى وكأس مصر، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه محمد أوناجم بعد رحيله من الزمالك ليتمسك الفرنسى كارتيرون بعودته مرة أخرى..

- مشاركات محمد أوناجم مع باتريس كارتيرون

لن يكون المغربى محمد أوناجم لاعبًا جديدًا على الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما سبق له وأن لعب تحت قيادته العديد من المباريات خلال فترة تولى المدرب الفرنسى تدريب الزمالك فى الولاية الأولى له، حيث شارك أوناجم مع كارتيرون خلالها فى 27 مباراة بواقع 19 مباراة فى الدورى و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى ومباراة أيضًا فى كأس مصر، وأحرز خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وحصل على إنذارين.

- مشاركات محمد أوناجم مع الوداد المغربى بعد رحيله عن الزمالك

شارك محمد أوناجم مع الوداد المغربى منذ رحيله عن الزمالك، فى 32 مباراة من بينهم 21 مباراة فى بطولة الدورى المغربى و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا مباراتين فى كأس المغرب، وأحرز خلالهم 4 أهداف بواقع هدفين فى الدورى ومثلهما فى البطولة الإفريقية، فيما صنع 14 هدفًا من بينهم 11 هدفًا فى الدورى المغربى وهدفين فى دورى أبطال إفريقيا وهدف فى الكأس.