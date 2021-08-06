شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. عبد الله ممدوح لاعب الكاراتيه يخسر أمام لاعب اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر عبد الله ممدوح لاعب منتخب الكاراتيه ثانى مبارياته فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، أمام لاعب اليابان ين نيشمورا بنتيجة 8 /7.

كما خسر عبد الله ممدوح أيضا أمام لاعب المجر كارولى هارسباتكى بأسبقية تحقيق النقاط بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2 فى أول مباريات المجموعة الأولى لمنافسات وزن 75 كجم فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجارى، بعد تأهلها إلى منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، وضمان ميدالية أولمبية لمصر في البطولة.

وشهدت المباراة تعرض عبدالله ممدوح للإغماء لتتوقف المباراة لمدة دقيقتين بعدها يستطيع استكمال المباراة حتى نهايتها بعد الاطمئنان على حالته وقدرته على استكمال اللقاء.