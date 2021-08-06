شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يمنع حسام البدرى من خوض ودية فى سبتمبر قبل مواجهة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، لعدم خوض مباريات ودية قبل مواجهة أنجولا أحد يومى 3 أو 4 سبتمبر المقبل فى افتتاح تصفيات كأس العالم، بعد ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة بهدف الانتهاء منه يوم 27 أغسطس الجارى، حيث يخشى البدرى تعرض اللاعبين للإصابات بسبب حالة الإجهاد والإرهاق التى تسيطر عليهم وتحديدا لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.

فى السياق ذاته، يجهز اتحاد الكرة خطاباً لإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لإخطاره باختيار ملعب برج العرب لاستضافة مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام أنجولا خلال سبتمبر المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات المونديال.

وتقرر نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام أنجولا فى شهر سبتمبر المقبل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى استاد برج العرب بدلا من القاهرة كما كان مقررا.

وكان حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، طلب إقامة المباراة باستاد القاهرة، وكانت الأمور تسير فى هذا الاتجاه، قبل أن يتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من استاد القاهرة بوجود إصلاحات فى الملعب حاليا وعدم جاهزيته لاستضافة مباراة المنتخب أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل.

وطلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 27 أغسطس الجارى بعد إعلان الجدول المعدل مؤخرا بعد خروج منتخب مصر الأولمبى من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين المحليين قسطا من الراحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.