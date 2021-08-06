شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب إسحاق يودع منافسات 10 متر سلم ثابت فى الغطس بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مهاب إسحاق مهيمن الغطسة السادسة بالحصول على تقييم 47.60 نقطة، إجمالي عدد نقاط مهاب أصبح 318.55 نقطة، ليفقد حظوظه فى التأهل لنهائى الغطس 10 متر سلم ثابت، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليحتل المركز الـ23 فى مرحلة التصفيات، حيث يتأهل أول 18 لاعب فقط إلى النهائى.

وأعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، عن سعادته بالنتيجة التى حققها مهاب مهيمن بطل الغطس فى أولمبياد طوكيو، حيث يعد بلوغه النهائى وحصوله على المركز الـ11 فى منافسات المنصة سلم 3 أمتار، إنجازا تاريخيا كبيرا لم يتحقق منذ 73 عاما.

وكان آخر إنجاز مصرى فى الغطس هو احتلال كمال على حسن المركز السابع فى منافسات المنصة المتحركة سلم 3 أمتار بأولمبياد لندن 1948.

وأكد المهندس إبراهيم زاهر، سكرتير عام الاتحاد، أن مهاب أسعد السباحة المصرية بما حققه من إنجاز تاريخى، موجها الشكر للدور المميز التى قامت به لجنة الغطس باتحاد السباحة طوال فترة الإعداد لطوكيو، مشيرا إلى أن لعبة السباحة هى لعبة أرقام فى المقام الأول، لذلك فإن أجزاء من الثانية قد تؤثر على ترتيب بعض السباحين، ولكن المعايير الفنية ورؤية المختصين تختلف، لذلك فإن مصر تمتلك مجموعة جيدة من السباحين لا بد من الحفاظ عليهم، وعدم تسرع البعض فى إصدار أحكام مطلقة.