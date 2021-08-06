في التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم.. وبيراميدز بالمركز الـ440 عالميًا

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم، إلا أن المارد الأحمر رغم تراجعه عالميا، لكنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واحتلت كتيبة القلعة الحمراء المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.



واحتل فريق بيراميدز المركز الـ440 عالميا والـ23 أفريقيا، والثالث بقائمة الأندية المصرية في هذا التصنيف الشهري.



من ناحية أخرى، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021 في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، فيما يلعب نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في السابعة مساء السبت أيضا، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري.