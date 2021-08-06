«أولمبياد طوكيو».. جيانا فاروق تدخل التاريخ بأول ميدالية مصرية للكاراتيه.. وتواجه الصينية يين شياويان في نصف نهائي الكوميتيه

الشارقة - اميمة ياسر - دخلت جيانا فاروق، بطلة الكاراتيه التاريخ بعد أن حققت لمصر أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية باللعبة.

وضمنت جيانا أول ميدالية لمصر في الكاراتيه بالأولمبياد بعد تأهلها لنصف نهائي منافسات الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يحصل أصحاب المركز الأربعة الأولى على ميداليات.

وأصبحت جيانا أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتيه بالأولمبياد، وثاني رياضية عربية بعد ميدالية الأردني عبد الرحمن المصاطفة في طوكيو 2020.

كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الأولمبي والرابعة في دورة طوكيو 2020 لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياته في أولمبياد لندن 2012 وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.

وتواجه جيانا فاروق، بطلة مصر في الكاراتيه بطلة الصين يين شياويان في نصف نهائي الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتلعب جيانا أمام بطلة الصين في الواحدة ظهر اليوم في نصف النهائي، حيث أن الفوز يجعلها تنافس على الميدالية الذهبية والخسارة تضمن لها البرونزية حيث يحصل أصحاب المركز الثالث والرابع على البرونزية.

واحتلت جيانا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الصربية جوفانا بركوفيتش لتواجه الصينية يين شياويان متصدرة المجموعة الأولى.

وخسرت جيانا المواجهة الأخيرة بالمجموعة أمام بطلة صربيا بينما فازت في الـ3 مباريات الأولى لتتأهل لنصف النهائي وتضمن رابع ميدالية لمصر في طوكيو وأول ميدالية للكاراتيه في تاريخ مصر الأولمبي. حسبما نشر موقع "صدى البلد".



وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على ميدالية لمصر رابعة في طوكيو بحصولها على 6 نقاط حتى الآن في دور المجموعات.

وكانت جيانا فاروق قد فازت على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى ثم بطلة المغرب لتحصل على 6 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

ويتبقى لبطلة مصر وإفريقيا مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام لاعبة صربيا ، بينما تنافس في نصف النهائي في الواحدة ظهر اليوم.

وتلعب جيانا فاروق ضمن منافسات المجموعة الثانية في وزن -61 كجم والتي تضم لاعبات بيرو وأوكرانيا والمغرب وصربيا.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.



وتلعب جيانا فاروق ضمن منافسات المجموعة الثانية في وزن -61 كجم والتي تضم لاعبات بيرو وأوكرانيا والمغرب وصربيا.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.