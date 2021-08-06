أسباب «جديدة» لرحيل ميسي عن برشلونة.. وكيف فشل في تسجيله رسميًا؟.. وما هي وجهاته المحتملة؟



الشارقة - اميمة ياسر - في مفاجأة وصدمة لجمهور برشلونة، كشف الفريق الكتالوني أسباب رحيل ليونيل ميسي.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب بعدما رفض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تجديد عقده مع برشلونة، رغم أنه كان قريبا من ذلك.

وأعلن برشلونة، في بيان رسمي أمس عدم توصله إلى اتفاق مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، بشأن تجديد العقد لتنتهي مسيرة البرغوث مع الفريق الكتالوني.

وأوضح بيان برشلونة أنه على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني).

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميًا صادمًا، أمس الخميس، بإعلان رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، قائلا: «على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية، على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وفقا لما يتم العمل به في لوائح الدوري الإسباني».



وأضاف بيان النادي عن رحيل ميسي: «نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية».

ووفقا لما ذكرته شبكة «سبورت إيطاليا» الإيطالية، فإن هناك سببين لرحيل ميسي عن برشلونة، وهما: المشاكل المالية التي يعاني منها النادي، الأمر الذي يتطلب من البارسا تقليص فاتورة الأجور بشكل أكبر، حتى بعد أن وافق البرغوث على تخفيض راتبه بنسبة 50%، بينما السبب الآخر هو عدم رضا اللاعب وخيبة أمله من الفريق، مبينة أن ميسي غاضب من الاتجاه الذي سلكه الفريق تحت قيادة المدرب رونالد كومان، ومضيفة بأن ميسي لن يلزم نفسه بفريق ضعيف.

أوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي، خلال الصيف الحالي، بينما مانشستر سيتي الإنجليزي ليس ضمن سباق الحصول على خدمات ليونيل ميسي، وهو ليس في خططهم في موسم الانتقالات.

أرقام ميسي القياسية مع برشلونة

الهداف التاريخي برصيد 672 هدفا

الأكثر مشاركة : 778 مباراة

الأكثر بطولات ( 35 لقبا)

أكثر لاعب صنع أهداف: 305 أسيست

أكثر لاعب حقق الكرة الذهبية: 6 مرات ( 2009-2010-2011-2012-2015-2019)

أكثر لاعب فاز بالحذاء الذهبي: 6 مرات أكثر لاعب سجل أهدافا في عام ميلادي واحد: 91 هدفا عام 2012.

بطولات ميسي مع برشلونة قبل رحيله

الدوري الإسباني: 10 مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

كأس ملك إسبانيا: 7 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس السوبر الإسباني: 8 مرات

ما هي وجهات ميسي المحتملة؟

العديد من الفرق ستتنافس على التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، ولعل أقربهم وسيكون الصراع على أشده بين باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان، سيعمل على تكوين فريق الأحلام بالتعاقد مع ميسي لتحقيق حلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وجمعه مع كيليان مبابي في فريق واحد، ولم الشمل مع نيمار من جديد.

بينما يريد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، التعاقد مع ليونيل ميسي، ليحقق حلمه أيضًا بالفوز بدوري أبطال أوروبا.