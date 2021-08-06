شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. جيانا فاروق تحمل علم مصر فى حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجارى.

وجاء قرار إدارة البعثة المصرية نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائى، اليوم، من أجل المنافسة على التأهل للنهائى لكنها ضمنت ميدالية، حيث إن لوائح المنظمة للكاراتية تنص على عدم وجود مباراة لتحديد الميدالية البرونزية ويحصل الخاسران فى قبل النهائى على الميدالية البرونزية.

وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبو القاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.