شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد صلاح يلعب تنس الطاولة خلال تدريباته مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال لعبه لتنس الطاولة، وذلك على هامش تدريباته مع فريقه، وأشار صلاح خلال الصور إلى تحقيقه الفوز فى ثلاثة أشواط واضعاً 3 كؤوس على الصور.



محمد صلاح



محمد صلاح

ورجحت تقارير بريطانية رصد إدارة نادي ليفربول الإنجليزى 50 مليون جنيه إسترلينى راتباً سنوياً لمحمد صلاح، ما يقرب من مليار جنيه مصرى، ليكون الأعلى بالتاريخ داخل قلعة الأنفيلد، وذلك قبل انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2021 / 2022.

ووفقاً لصحيفة "ليفربول إيكو" المعنية بشئون النادى فإن مايكل إدواردز المكلف من إدارة النادى بتجديد عقود اللاعب لا يرغب فى تكرار أزمة نادى مانشستر يونايتد الحالية مع الفرنسي بول بوجبا حال تأخر المفاوضات وتجديد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام الحالية.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول فى عام 2017 خاض محمد صلاح أكثر من 200 مباراة مع الريدز وسجل 125 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها في آنفيلد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع الريدز في صيف 2023، لذا في الصيف المقبل سيكون في نفس الوضع مثل بوجبا مع بقاء موسم واحد فقط قبل انتهاء صلاحيته.

وشددت الصحيفة حسب مصادر أن قيمة 50 مليون جنيه إسترليني كراتب لمحمد صلاح كبيرة للغاية لكنها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة مع اللاعب الذي يعد النجم الأفضل في الفريق من خلال الأرقام التي يحققها خلال المواسم الماضية.

وأوضحت الصحيفة: "كان تأثير صلاح في ليفربول أكبر من تأثير بوجبا في يونايتد، حيث لم يتمكن الأخير من تكرار شكل فريقه الوطني لناديه لكن يمكن القول إن كلاهما يمثل أكبر الأسماء في أي من الفريقين".