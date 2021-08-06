شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه: جيانا عوضتنا عن يوم عاصف.. ومواجهة لاعبة الصين نهائى مبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه أن تأهل البطلة المصرية جيانا فاروق لاعبة مصر والنادى الأهلى، إلى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020، تعويض عن نتائج مباريات الأمس بعد إخفاق لاعبى الكاراتيه.

وقال عجور، فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020"، "يوم إيجابى بالنسبة لنا بعد يوم عاصف من نتائج لاعبينا، لكن جيانا عوضتنا، وكانت فرحة متوقعة، وجيانا بذلت مجهود كبير وأتمنى تتويجها بالميدالية الذهبية".

وأضاف: البطلة الصينية قوية وهذا يعتبر نهائى مبكر وليس نصف نهائى، لكن جيانا مع مدربها سيتمكنان من الوصول للنتيجة المطلوبة وتخطى لاعبة الصين.

وواصل: حاولت التواصل مع جيانا من خلال رئيس البعثة لأن هاتفها مغلق تماماً للفصل عن الانفعالات الزائدة، ومدربها يتعامل معها نفسياً بشكل جيد ولا يوجد تواصل مباشر معها حتى الآن.

واختتم: حجم الضغوط على حيانا كان كبيرا جداً، لأنها كانت أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد، ثم جاء بعدها باقى اللاعبين، وهى تشعر بمسئولية كبيرة، وكنا دائماً نحاول توفير كل متطلباتها لتصل إلى هدفها، وسافرت وهي تعلم أنها رقم واحد في أملنا بالميداليات الأولمبية.