شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جيانا فاروق بعد تأهلها لنصف نهائى الكارتيه: قولتلها فرحة الذهب مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت والدة جيانا فاروق بطلة مصر والنادى الأهلى فى الكاراتيه، عن تأهل ابنتها إلى الدور نصف النهائى بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتضمن لمصر الميدالية الرابعة فى طوكيو.

وقالت والدة جيانا، فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020"، جيانا كانت متفائلة وكنا نحفزها دائماً، وقدمت كل ما عليها وكنت متأكدة أن ربنا مش هيضيع تعبها، لكن لسة منتظرين الذهب ونتمنى لها التوفيق.

وأضافت: عندما كانت تتحدث معى كنت أحاول تخفيف الضغط عليها وأقول لها العبى كل مباراة بوقتها ولا تفكرى فى النتائج، أنت أول بنت فى تاريخ العالم تحصد 13 ميدالية عالم وأملنا فى ربنا كبير وأتمنى أن تسعد جيانا كل مصر والمصريين.

واختتمت: تواصلت معها بعد التأهل، وقلنا لها أديتى اللى عليكى والآن ضمنا ميدالية لكن الذهب له طعم ثانى ومصر منحتك لقب "golden girl" وهذا هو لقبك، وأتمنى أن تدعو لها الجماهير بالتوفيق وأن ربنا يكلل تعبها بالميدالية الذهب.

وتواجه جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، لاعبة الصين المصنفة الأولى عالمياً في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت اليابان ، الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.