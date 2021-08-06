شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..كهربا ..الفولت اللي دايماً بينوّر رغم ظلام الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم غيابه لفترات طويلة، إلا أنه عندما يعود يثبت وجوده من جديد ليبقى أحد الأوراق المهمة والرابحة داخل النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب القلعة الحمراء أثبت بما لايدع مجالاً للشك أنه قادر على صناعة الفارق مع فريقه في أي وقت حتى وان غاب عن المشاركة طويلاً.

خلال الموسم الجاري، عانى كهربا من عدة عقوبات وقعها عليها النادي الأهلي لخروجه عن قواعد القلعة الحمراء، كان أقساها استبعاده من المشاركة لمدة شهر كامل عن الأهلي، إلا أنه بمجرد عودته للفريق بعد امتثاله للعقوبة، تألق من جديد وصال وجال على المستطيل الأخضر.

شارك كهربا في 29 مباراة بالموسم الجاري مع النادي الأهلي، أحرز خلالهم 8 أهداف كان أخرهم هدفه في شباك وادي دجلة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1 ليصعد إلى صدارة الدوري العام.

فيما صنع كهربا هدفين لزملائه، ليضع بصمته على 10 أهداف سجلها الأهلي في هذا الموسم بمختلف البطولات، ولولا الإيقاف لكان كهربا ينافس على هداف القلعة الحمراء مع زميله محمد شريف.

بلغ إجمالي مشاركات كهربا مع الأهلي، منذ انضمامه للقلعة الحمراء في موسم الانتقالات الشتوية 2020، 53 مباراة، جيث سجل كهربا 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

ولعب كهربا لـ 7 فرق خلال مسيرته الكروية التي بدأت في ناشئين الأهلي، حيث ارتدى قميص كل من: إنبي، لويزيرن السويسري، وجراسهوبر، والزمالك واتحاد جدة، وأفيش البرتغالي، قبل العودة مجدداً إلى القلعة الحمراء.



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