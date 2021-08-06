شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يقترب من حجز مكان بقائمة الأهلي للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي من حجز مكان في قائمة الفريق الأحمر بالموسم المقبل بعدما ارتفعت أسهمه في البقاء وعدم رحيله في الصيف، رغم تفاوض الإدارة الحمراء مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان أجايي من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتفعت اسهم أجايي في البقاء بالأهلي في ظل وجود رغبة داخل الجهاز الفني في تسويق الكونغولي والتر بواليا في الميركاتو الصيفي رغم تألقه في الفترة الأخيرة لاسيما بعد تلقيه عروضا خليجية للرحيل عن القلعة الحمراء، ووجود ترحيب برحيل المالي اليو ديانج بنهاية الموسم الحالي حال وصول عرض مالي مغري لشراء خدمات الدبابة المالية.

وحسم الأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني ومن المقرر الإعلان عنها بنهاية الموسم الحالي، كما دخل النادى الأحمر في مفاوضات جادة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي، وحال نجاح إدارة الأهلي في حسم الصفقتين سيتم قيدهما بقائمة الموسم الجديد على حساب بواليا وديانج، وهو ما يضمن بقاء أجايي في صفوف الأهلي.