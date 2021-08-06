شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى عادل وأميرة قنديل ينهيان منافسات الخماسى الحديث بالمركز 11 و20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت هايدي عادل منافسات السباحة ضمن منافسات الخماسي الحديث فى المركز 11 برصيد 482 نقطة، كما أنهت أميرة قنديل المنافسات بالمركز 20 برصيد 444 نقطة، وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقام منافسات الفروسية بالخماسي الحديث في تمام الساعة 10:15 صباحا بينما تبدأ منافستي الجري والرماية الساعة 12:30 ظهرا.

يذكر أن البطلة المصرية جيانا فاروق تأهلت للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.