أرقام إعجازية لميسي بعد نهاية رحلة أسطورية مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

إنجازات وأرقام قياسية سجلها الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مسيرته الحافلة مع برشلونة التي انتهت أمس الخميس، بعدما أعلن النادي انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب "عقبات مالية وهيكلية" من جانب رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ميسي سيترك برشلونة وهو يحمل جميع الأرقام القياسية الرئيسية في تاريخ النادي، أكبر عدد من الأهداف، أكبر عدد من المباريات، أكبر عدد من الانتصارات، والأهم من ذلك كله، أنه فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي الذي يبلغ عمره 121 عاما.

ولم تقتصر أرقام ميسي على الصعيد المحلي فقط، حيث حقق اللاعب عددا من الأرقام القياسية الأوروبية والعالمية، وهي ما استعرضها الموقع الرسمي لنادي برشلونة على النحو التالي:

- اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي جمع خلال موسم واحد بين جوائز الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا للاعب الأفضل في العالم، وأفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا أيضا، وهداف الموسم بالدوري الإسباني "بيتشيتشي"، والحذاء الذهبي كأفضل هدافي الموسم في الدوريات الأوروبية، وحدث ذلك في موسم 2009-2010.

- اللاعب الحاصل على أكبر عدد من الكرات الذهبية كأفضل لاعب في العالم، حيث حصدها ست مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

- أصغر لاعب يفوز بثلاث كرات ذهبية، كان يبلغ من العمر 24 عامًا و6 أشهر و17 يومًا عندما فاز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته يوم 9 يناير 2012.

- أكثر لاعب فوزا بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي الموسم في الدوريات الأوروبية، حيث حصده ست مرات في مواسم 2009-10 و2011-12 و2012-13 و2016-17 و2017-18 و2018-19.

- أفضل هداف في موسم واحد في مختلف المسابقات الرسمية، حيث سجل 73 هدفا في موسم 2011-12، بواقع (50 في الليجا، 14 في دوري أبطال أوروبا، 3 في كأس الملك، 3 في كأس السوبر الإسباني، 1 في كأس السوبر الأوروبي، و2 في كأس العالم للأندية).

- أفضل هداف خلال عام ميلادي، وذلك حينما سجل 91 هدفا رسميا عام 2012، حيث سجل 84 هدفا مع برشلونة (59 في الليجا، 13 في دوري أبطال أوروبا، 5 في كأس الملك و2 في كأس السوبر)، و7 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني، في الوقت الذي سجل فيه 5 أهداف في المباريات الودية، والتي سترفع الرقم إلى إجمالي 96 هدفًا.

- صاحب العدد الأكبر من الأهداف الدولية في عام واحد، حيث أحرز 25 هدفا في نفس العام 2012، بواقع (13 في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، و12 هدفا مع الأرجنتين)، ليتقاسم الرقم القياسي مع المهاجم الإنجليزي الراحل فيفيان وودوارد، الذي أحرز نفس العدد (25 هدفا دوليا) عام 1909.

- اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بمختلف البطولات الدولية والمحلية، بعدما وصل إلى 672 هدفا مع برشلونة في جميع المسابقات اعتبارا من يوم 27 مايو الماضي، متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفا مع فريقه سانتوس البرازيلي بين عامي 1956 و1974.

- صاحب أطول سلسلة تهديفية بالدوري الإسباني، بعدما أحرز 33 هدفا في 21 مباراة متتالية بالمسابقة بدء من الجولة الـ11 حتى الـ34 بموسم 2012-13.

أرقام أوروبية

- صاحب العدد الأكبر من الأهداف خلال موسم واحد بإحدى الدوريات الأوروبية منذ تأسيس جائزة الحذاء الذهبي في موسم 1966-76، بعدما أحرز 50 هدفا مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2011-12.

- اللاعب الذي هز شباك أكبر عدد من المنافسين بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ضد 36 خصما مختلفا، متجاوزا بذلك منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، الذي أحرز في 35 منافسا مختلفا.

أرقام محلية

- اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية والدولية مع أحد فرق الدوري الإسباني، بعدما فاز بـ35 لقبا مع برشلونة منذ عام 2002، متفوقا بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه زميله السابق في برشلونة أندرياس إنييستا، حيث جاءت ألقاب ميسي بواقع: (10 ألقاب دوري إسباني، 8 سوبر إسباني، 7 كأس ملك إسبانيا، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، و3 كأس السوبر الأوروبي).

- صاحب أكبر عدد من جوائز هداف الدوري الإسباني بعدما حصل عليها في 8 مواسم 2009/10، 2011/12، 2012/13، 2016/17، 2017/18، 2018/19، 2019/20، و2020/21.

- الهداف التاريخي للدوري الإسباني، برصيد 474 هدفا في 520 مباراة لعبها في المسابقة مع برشلونة.

- أفضل هداف في التاريخ، برصيد 709 هدفا في 836 مباراة.

- أفضل هداف في مختلف المسابقات الرسمية، برصيد 672 هدفا.

- أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولات الدولية، برصيد 128 هدفا، بواقع (120 هدفا بدوري الأبطال، 3 أهداف بالسوبر الأوروبي و5 أهداف بمونديال الأندية).

- صاحب العدد الأكبر من الأهداف خلال موسم واحد بالليجا، برصيد 50 هدفا في نسخة 2011-12.

- أفضل هداف على أرضه في موسم واحد في المباريات الرسمية، برصيد 46 هدفًا في جميع المسابقات على ملعب كامب نو خلال موسم 2011/12.

- أفضل هداف على أرضه في موسم واحد في الليجا، برصيد 35 هدفا على ملعب كامب نو في موسم 2011/12 بالدوري.

- أفضل هداف خارج أرضه في موسم واحد في الليجا، برصيد 24 هدفا خارج أرضه في موسم 2012/13 بالدوري.

- صاحب أطول سلسلة تهديفية خارج أرضه في الليجا، حيث سجل خلال 15 مباراة متتالية 24 هدفا بعيدا عن "كامب نو" في موسم 2012/13 بالدوري.

- هداف الدور الثاني من الليجا، حيث سجل 28 هدفا في النصف الثاني من موسم 2011/12 بالدوري.

- اللاعب الوحيد الذي كان الأكثر تسجيلا والأكثر صناعة في نفس الموسم بالليجا، وفعل ذلك ثلاث مرات في مواسم 2011-12 (50 هدفاً و15 تمريرة حاسمة)، 2017-18 (34 هدفًا و12 تمريرة حاسمة)، و2019-20 (25 هدفًا و21 تمريرة حاسمة).

- أفضل هداف من الدوري الإسباني في موسم واحد بمختلف المسابقات، حيث سجل 73 هدفا في موسم 2011-12، بواقع (50 في الليجا، 14 في دوري أبطال أوروبا، 3 في كأس الملك، 3 في كأس السوبر الإسباني، 1 في كأس السوبر الأوروبي، و2 في كأس العالم للأندية)، و2 آخرين في المباريات الودية.

- اللاعب الأكثر تسجيلا في المباريات خلال موسم واحد بالليجا، حيث سجل في 27 مباراة مختلفة بموسم 2012/13 في الدوري (46 هدفا)، معادلا رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل أيضا في 27 مباراة في موسم 2011/12 مع ريال مدريد.

- أول مَن يسجل في دور كامل (19 مباراة) في موسم بالليجا، حيث سجل 30 هدفًا في 19 مباراة متتالية بموسم 2012/2013، وتحديدا من الجولة الـ11 إلى الجولة الـ29.

- صاحب أكبر عدد من الثلاثيات وأربعة أهداف وخمسة أهداف في مباراة واحدة بجميع المسابقات، برصيد 48 مرة بواقع (41 هاتريك، 6 سوبر هاتريك، و5 أهداف في مباراة واحدة).

- صاحب أكبر عدد من الثلاثيات والأربعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، برصيد 36 مرة بواقع (31 هاتريك، و5 سوبر هاتريك).

- اللاعب الذي سجل ضد جميع الفرق بالدوري الإسباني، حيث سجل ضد 19 فريقًا في موسم 2012-13، وهو رقم قياسي مشترك مع كريستيانو رونالدو (2011/12).

- اللاعب الذي سجل ضد معظم الفرق في الليجا، حيث سجل ضد 38 فريقا مختلفاً في الدوري الإسباني، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 35 فريقا الذي سجله راؤول جونزاليس وأريتز أدوريز.

- اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الضربات الحرة المباشرة في الليجا، حيث سجل من 38 ركلة حرة مباشرة في الدوري.

- اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في المسابقات الرسمية، برصيد 542 انتصارا متفوقا على زميله السابق تشافي هيرنانديز (476 انتصارا).

- اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في الدوري الإسباني برصيد 383 انتصارا، متفوقا على سيرجيو راموس (334 انتصارا).

- اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الكلاسيكو، برصيد 45 مباراة ضد ريال مدريد، بواقع (29 في الدوري، 8 في كأس الملك، 2 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس السوبر الإسباني).

- اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو، برصيد 26 هدفًا ضد ريال مدريد، بواقع (18 في الليجا، 2 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس السوبر الإسباني).

سجلات قياسية لميسي مع برشلونة

- اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في البطولات الرسمية، برصيد 778 مباراة، بفارق 11 مباراة أمام أقرب ملاحقيه زميله المعتزل تشافي هيرنانديز.

- اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني، حيث لعب 520 منذ ظهوره الرسمي لأول مرة في أكتوبر 2004.

- أصغر لاعب يسجل 100 هدف في المباريات الرسمية (16 يناير 2010 بعمر 22 عاما)، وأصغر لاعب يسجل 200 هدف في المباريات الرسمية (1 نوفمبر 2011 بعمر 24 عاما).

- اللاعب الذي سجل في ست مسابقات رسمية في عام واحد، حيث سجل ميسي في جميع المسابقات الست في عام 2011، معادلاً الرقم القياسي الذي حققه بيدرو رودريجيز في عام 2009.

- الهداف التاريخي لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على أقرب ملاحقيه النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية.

- أفضل لاعب من برشلونة يسجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة من دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا 2011/12. الرقم القياسي يملكه كريستيانو رونالدو، الذي وصل إلى 17 في موسم 2013/2014.