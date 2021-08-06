ميدالية جديدة لمصر.. جيانا فاروق إلى نصف نهائي الكاراتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت جيانا فاروق إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 لتضمن الحصول على ميدالية جديدة لمصر في الأولمبياد.

وفازت جيانا على المغربية ابتسام ساديني بنتيجة (5-0) في عدد النقاط في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتحقق تأهلا تاريخيا إلى المربع الذهبي.

وستلعب جيانا لطفي (26 عاما) مباراة نصف النهائي في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة أمام البطلة الصينية يين شياويان.

الفوز في مباراة نصف النهائي سينقل جيانا فاروق للمنافسة على الذهبية أو تحقيق الفضية، بينما الخسارة تضمن لها الميدالية البرونزية.

وفقدت جيانا صدارة المجموعة الثانية بعد خسارتها أمام جوفانا بريكوفيتش بطلة صربيا في إطار الجولة الرابعة الأخيرة من دور المجموعات.

وصعدت فاروق للمربع الذهبي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

وحققت النجمة المصرية ثلاث انتصارات على التوالي في أول ثلاث جولات بعدما فازت في بداية مشوارها على نظيرتها البيروفية ألكسندرا جراندي بنتيجة (2-0)، قبل أن تفوز على بطلة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة (2-1) والمغربية ابتسام ساديني (5-0)، ثم خسرت أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش.

وستكون ميدالية جيانا فاروق هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الكاراتيه، التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا، لتصبح أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية.

يُذكر أن الميدالية التي ستحصدها جيانا ستكون الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد أبطال مصر في التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وبطل مصر في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البرونزية.