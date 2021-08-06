شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة جيانا فاروق أمام بطلة الصين في نصف نهائي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجه جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، لاعبة الصين المصنفة الأولى عالمياً في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت اليابان ، الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.