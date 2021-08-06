شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة جيانا فاروق أمام بطلة الصين في نصف نهائي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تواجه جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، لاعبة الصين المصنفة الأولى عالمياً في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت اليابان ، الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.
وتأهلت جيانا فاروق للدور قبل النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كثاني للمجموعة الثانية بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا ثم الفوز في ثالث مباراة على لاعبة المغرب وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث أن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع.
وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.
وتعد جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وبدأت جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.
واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.
جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه، نجحت فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب.
وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.