شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تواجه بطلة الـصين الـمصنـفة الأولى عالـميا فى نصف نهائى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت جيانا فاروق بطلة مصر فى الكاراتيه من لاعبة صرابيا فى آخر مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمنافسات فردى سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحتل المركز الثاني في المجموعة وتواجه بطـلة الـصين الـمصنـفة الأولى عالميا في مباراة نصف النـهائي.

وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.

وتعد جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وبدأت جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.