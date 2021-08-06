شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تتأهل إلى نصف نهائى الكاراتيه وتضمن ميدالية لمصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه للدور قبل النهائى لمنافسات فردى سيدات وزن 61 كجم للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة المغرب ابتسام سادينى بنتيجة 5-0 فى ثالث مباريات المجموعة الثانية ليكون الفوز الثالث بعد أن حققت الفوز فى أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز فى ثانى مباراة على لاعبة أوكرانيا.
وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميدالية، حيث ستنافس فى قبل النهائى من أجل الوصول للمباراة النهائية، حيث إن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع ويتبقى لجيانا فاروق مباراة أخيرة أمام لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش لتحديد صدارة المجموعة بعد ضمان جيانا التأهل لقبل النهائى.
وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.
وتعد جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وبدأت جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.
واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.
جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه، نجحت فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب.
وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.