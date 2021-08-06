شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: توقف الدوري سيؤثر سلباً على الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون أن توقف مسابقة الدوري العام لفترة طويلة، ستؤثر على اللاعبين وعلى فرق الدوري بشكل عام، وقال عادل في تصريحات خاصة: لا شك أن توقف الدوري سيؤثر على أداء الفرق كلها عند العودة لأنها كانت فترة طويلة، واللاعبون سيحتاجون إلى بعض الوقت للدخول فى فورمة المباريات.

أضاف: الفريق يتدرب على فترتين استعدادا للمباريات المتبقية في الدوري، وأولها مباراة المصري المقبلة، وتحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز للخروج من النفق المظلم والابتعاد عن دائرة الهبوط بالجدول.

واصل: الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يستعد بشكل قوي لتقديم أداء مميز خلال المباريات المتبقية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ولا توجد إصابات مؤثرة.

وعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل على أهمية الفوز على المصري فى اللقاء المرتقب بين الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.