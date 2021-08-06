شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تفوز بثانى مباراة بدور مجموعات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه على لاعبة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 61 كجم فردي سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتقترب من التأهل إلى نصف النهائى بعد أن حققت الفوز في أول مباراة على لاعبة بيرو، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وتعول أسرة الكاراتيه وجميع متابعة اللعبة أمال عريضة على اللاعبة جيانا فاروق من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020.

وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وبدأت جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.