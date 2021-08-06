شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يعرض التنازل عن مستحقاته فى بيراميدز للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي في الموسم المقبل، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك، متمسكًا برغبته في العودة إلى قلعة ميت عقبة كونه أحد ناشئي الأبيض، إضافة إلى عرضه التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى نادي بيراميدز بخلاف التنازل عن نسبة المشاركة المستحقة له عن المشاركة مع فريق بيراميدز عن الموسم الحالي، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك حيث ينتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل ويرغب اللاعب في الانتقال بالموسم الجديد إلى الزمالك.

ولم يشارك أحمد أيمن منصور في المباراة الأخيرة مع بيراميدز أمام الإسماعيلي، حيث اكتفى الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، بتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى، ليواصل بيراميدز تعادلاته فى المسابقة المحلية بعدما تعادل فى مباراته الماضية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، وبهذا التعادل يحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 15 مباراة وهُزم فى 4 مواجهات أخرى.

ويدخل ضمن دائرة اهتمامات الزمالك من صفوف بيراميدز في الوقت الحالي كلا من نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور ويرغب الثنائي في الانتقال إلى الزمالك بالموسم الجديد ويعد أحمد أيمن منصور أحد لاعبي الفريق الأبيض السابقين حيث سبق له التواجد في قلعة ميت عقبة قبل رحيله عن صفوف الفريق ليخوض أكثر من تجربة منها التواجد في صفوف الداخلية والمصري قبل الانتقال إلى بيراميدز.